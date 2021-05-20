هيئة الاسرى: محكمة الاحتلال بالقدس تمدد توقيف 17 مقدسيا

وطن: افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، فجر اليوم الخميس، ان ما تسمى بمحكمة "الصلح" الاسرائيلية بالقدس مددت امس الاربعاء توقيف 17 مقدسيا لمدد متفاوتة بذرائع استكمال التحقيق.

ولفتت الهيئة، إلى ان قوات الاحتلال تواصل شن حمله اعتقالات مسعورة وكبيرة في صفوف الشبان المقدسيين منذ منتصف شهر رمضان المبارك جراء الاحداث الأخيرة في حي الشيخ جراح وباب العامود والعدوان على قطاع غزة حيث سجلت اكثر من 450 حاله اعتقال.

وبيّنت الهيئة أنه رافق عمليات الاسر اعتداءات على المعتقلين بالضرب المبرح بالعصي والهراوات والرش بالغاز والفلفل واطلاق الرصاص صوبهم بشكل مباشر، حيث نقل بعض المعتقلين للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاعتداء عليهم بالاضافة الى الاستمرار بمنع اللقاء بالمحامين وعدم السماح بزيارتهم.