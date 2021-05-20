دعوات للمشاركة الواسعة في مظاهرات يوم الجمعة في كل فلسطين

وطن: دعا نشطاء وحراكات فلسطينية إلى المشاركة في المظاهرات التي ستنظم يوم الجمعة القادم (21 أيار 2021)، تحت شعر "جمعة وحدة المصير والوفاء للشهداء".

وستنطلق المظاهرات إلى جميع نقاط التماس في مخيماتنا وقرانا ومدننا، في فلسطين، كل فلسطين، من النهر إلى البحر.

وشهدت فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها يوم الإضراب شامل، أمس، هو الأضخم من حيث المشاركة والالتزام رفضا للعدوان وتأكيدا على وحدة شعبنا الفلسطيني، وتخلله مظاهرات كبيرة في كافة المدن والقرى والمخيمات، وشهد مواجهات واسعة مع الاحتلال في كافة مناطق التماس.