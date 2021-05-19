الاحتلال يعتقل الشاب براء إبراهيم هرينات من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا من يطا، وداهمت عددا من المنازل في الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء إبراهيم هرينات (24 عاما) من بلدة يطا جنوب الخليل، أثناء مروره على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل عائلة جابر في منطقة البقعة شرق الخليل، وداهمت كذلك منزل المواطن فتحي إبراهيم جابر في منطقة جبل جوهر، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.