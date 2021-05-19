أبو مرزوق: محمد الضيف بخير ويدير المعركة ووقف اطلاق النار من المتوقع ان يحدث خلال يوم او يومين

وطن: قال نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق، إن الاحتلال الإسرائيلي "يستجدي وقف إطلاق النار" في غزة، متوقعاً التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص "خلال يوم أو يومين".

وتابع أبو مرزوق: "وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل"، معرباً عن اعتقاده بأن "المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح"، وهو سيكون "على قاعدة التزامن".

وأوضح أن "هناك فشل كبير لنتنياهو وحماس تعلن النصر بقوله"، مشيراً إلى أن "كل القرى في فلسطين المحتلة انتفضت ضد الاحتلال".

وأضاف أبو مرزوق أن "الحديث يتعلق الآن بوقف إطلاق النار فقط وليس وقف أي شكل آخر من أشكال المقاومة".

وأكد أبو مرزوق أن "القدس خط أحمر وعنوان المعركة التي انطلقت نصرة للأقصى والشيخ جراح"، مشيراً إلى أن "المعادلة واضحة: قصف مقابل القصف وتصعيد مقابل تصعيد".

وأشار أبو مرزوق إلى أن "معادلتنا واضحة قصف مقابل القصف وتصعيد مقابل تصعيد"، مؤكداً أن "غرفة العمليات المشتركة للفصائل هي المسؤولة عن التنسيق في الإطار العسكري".

وأشار أبو مرزوق إلى أن "إسرائيل" لا تستطيع القتال على جبهات عدة و"هي قلقة جداً من أن تفتح أبواب جهنم عليها"، فيما يظهر "فشل" رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خاصةً مع ظهور "التعاطف غير المسبوق مع قضيتنا من أمتنا وشعوب العالم".

وشدد أبو مرزوق على أن واشنطن "كانت شريكة" في قتل الفلسطينيين، وقد كانت "ترفض بحث العدوان في مجلس الأمن"، لكن موقفها تغير بعد ضرب "تل أبيب" بصواريخ "القسام" التي "أجبرت بايدن على على الاتصال بالرئيس محمود عباس".

وأعلن نائب رئيس حركة "حماس" أن المقاومة "ستجبر نتنياهو على عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين في القدس والأقصى"، لافتاً إلى أن مقاومة الحركة هي "من أجل الأقصى والقدس وتحرير كل فلسطن".

وبعد التقارير التي أفادت بفشل قوات الاحتلال باغتيال القائد العام لكتائب "القسام" محمد الضيف، قال أبو مرزوق إن الضيف "لم يتعرّض لأي إصابة في المعركة وهو بخير ويدير المعركة".

ودعا أبو مرزوق الأنظمة العربية المطبعة مع الاحتلال إلى "التراجع عن موقفها بعدما ارتكبته إسرائيل من جرائم".

الميادين