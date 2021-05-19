الاحتلال يعتقل طفلاً ويفرج عن شابين بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة 15 يومًا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الأربعاء، الطفل عبد الرحمن السلايمة (12 عاما) من منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي شاهر والد الطفل عبد الرحمن قبل عدة أيام.

وأفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني والشاب عدلي نجيب، بشرط الابعاد عن البلدة القديمة لمدة 15 يومًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الترهوني ونجيب أمس من منزليهما في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومددت توقيفهما لليوم لعرضهما على المحكمة.

ووجهت محكمة الاحتلال ضدهما تهمة المشاركة في اعمال شغب، وتعريض أفراد الشرطة للخطر خلال الأحداث في المسجد الأقصى.

وأضاف الشهود أن الترهوني ونجيب مثلا اليوم أمام محكمة الاحتلال فقضت بإبعادهما عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة 15 يوما، ودفع كل واحد منهما كفالة بقيمة ألف شيكل، والتوقيع على كفالة بقيمة 5 آلاف لكل واحد منهما.

في السياق، أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم على الأسير حسام حسن سجدية حكما بالسجن لمدة 33 شهرًا، ودفع غرامة مالية قيمتها 4 آلاف شيكل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير سجدية بتاريخ 13 إبريل 2020 من منزله الكائن في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.