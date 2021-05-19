بلديتا الاحتلال في حيفا ونهاريا تفتحان الملاجئ في المدينتين

رام الله - وطن: أعلن قسم الطوارىء في بلديّة الاحتلال في حيفا المحتلة عن فتح جميع الملاجىء العامّة في المدينة مساء اليوم الاربعاء.

كما أعلنت بلدية الاحتلال في نهاريا عن فتح الملاجئ في المدينة مساء اليوم.

وجاء هذا الاعلان بعد ساعات من اطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان الى الجليل الغربي.

ونقلت القناة 13 العبرية عن الجبهة الداخلية انها اصدرت اوامرها للمستوطنين بالبقاء بجانب الملاجئ او المبيت فيها بسبب توقعات بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان