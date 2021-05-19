تظاهرات حاشدة في تونس اسناداً للقضية الفلسطينية وللمطالبة بتشريع قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال

وطن: شهدت العاصمة التونسية تظاهرات حاشدة، اسناداً للقضية الفلسطينية في ظل العدوان، ولمطالبة البرلمان التونسي بالمصادقة على مشروع "قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل"، اليوم الأربعاء.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات للتعبير عن دعمهم لفلسطين، والتنديد بالقصف "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ 10 أيام.

وكان قد أصدر البرلمان، أمس الثلاثاء، بياناً عبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد "العدوان الغاشـم للكيان الصهيوني المغتصب ضد الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والـضفة وداخل الأراضي المحتلة سنة 1948، وما رافقه من تدمير وتهجير وتهويد وأعمال إرهابية وحشية وعنصرية استهدفت المدنيين الفلسطينيين العزل"

المصدر: الميادين