وطن: نظمت دائرة العلوم الاجتماعية بجامعة بيت لحم بالتعاون مع مركز غراس الثقافي، ضمن مساق علم اجتماع المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية يوم دراسي عبر برنامج جوجل ميت تحت عنوان" التحديات والمشكلات التي تواجه أطفال صعوبات التعلم في فترة كورونا"، فمن هنا خلقت جامعة بيت لحم روابط عديدة مع مؤسسات المجتمع المختلفة التي جسدت ما بين التعليم الأكاديمي والتجربة المجتمعية الفلسطينية كفلسفة في التعليم والتعلم، وذلك بتاريخ 19/5/2021 الساعة 2 ظهراً عبر تقنية جوجل ميت.

وتضمن اليوم الدراسي استضافة كلا من: المدير التنفيذي لمركز غراس الثقافي منال العيسة، الأخصائية الاجتماعية ايمان سليمان، والأستاذة أرلن مصلح، وذلك بتنسيق كلاً من نغم دار عيسى، سهام أبو قلبين، وريم النجار، وبإشراف الدكتور بلال عوض سلامة، بحضور 27 مشارك ومشاركة من طلبة واساتذة مدارس ومهتمين، حيث تم عقد اليوم الدراسي وبثه عبر تقنية الجوجل ميت.

الأخصائية الاجتماعية ايمان سليمان ركزت في حديثها على أثر جائحة كورونا على طلبة ذوي صعوبات التعلم من الناحية الأكاديمية والسلوكية، وأشارت الى أنه فيما يتعلق بالجانب السلوكي قد أدى التعلم عن بعد الى ضعف في الانضباط لهذه الفئة، مما أسفر عن ذلك وجود التشتت لديهم، إضافة الى أن بعض الأهالي لم يقوموا بمتابعة أطفالهم بحجة أن التعليم عن بعد لا فائدة منه، مما نجم عن ذلك عدم ضبط الأبناء خلال الحصص الإلكترونية، أما فيما يخص الجانب الأكاديمي فأشارت الاخصائية ايمان بأن أطفال صعوبات التعلم لديهم مشكلة في الذاكرة بنسبة 80% مما يؤدي الى ضعف في التركيز والنسيان لبعض المهارات الاساسية كالقراءة والكتابة.

من جانبها شددت المديرة التنفيذية لمركز غراس الثقافي منال العيسة على دور المؤسسة في وضع برامج تمكنهم من سهولة التعلم لطلبة صعوبات التعلم، فقد اشارت الى ان بعد تخفيف التعليمات من قِبَل الحكومة اثناء الجائحة قد فتح المركز ابوابه لاستقبال هذه الفئة فقط، لأنها الأكثر ضررا خلال هذه الجائحة وبحاجة الى استمرار في التعليم، الى جانب قيام المركز بعمل برامج وانشطة لهذه الفئة منها الأنشطة الحركية والمكتبية ضمن مجموعات صغيرة، وبالنسبة الى البرنامج الرئيسي لهذه الفئة في المواد الأساسية الثلاثة الا وهي (العربي، الإنجليزي، الرياضيات) إذ أشارت الأستاذة منال الى أن هذا البرنامج يضم طلاب من الصف الأول حتى الصف السادس، الى جانب عمل لقاءات مع أهالي الأطفال من أجل توجيههم في كيفية التعامل مع أطفالهم في تلك الفترة.

واختتمت الأستاذة أرلِن مصلح في اليوم الدراسي بتغطية المحور الثالث الذي يتعلق بأبرز التحديات والمشكلات التي لا بد وأن تواجه أطفال ذوي صعوبات التعلم خلال فترة الجائحة، ومن ثم التطرق الى كيفية التغلب على مثل هذه المشاكل والتحديات، و تتضمن حديثها عن أبرز التحديات والصعوبات وهي اقتصار المادة التعليمية على الجزء النظري من المناهج، وعدم قدرة المعلم على تقييم الطلبة مما ينتج عنه عدم معرفة نقاط القوة والضعف لدى كل طالب، الى جانب افتقاد أطفال ذوي صعوبات التعلم للمهارات المطلوبة للتعليم الالكتروني، وقلة التفاعل بين المعلم والطالب، وبالنسبة إلى كيفية التغلب على هذه التحديات والمشكلات قامت باقتراح استراتيجيات تعليمية تناسب هذه الفئة في ظل هذه الأزمة كان أهمها هو ابتكار وسائل إيضاح تساعد الأهل على التواصل مع أطفالهم.

وشدد المشاركون على اهمية الاهتمام بالجانب الأسري لمساعدة أطفال صعوبات التعلم في تخطي التحديات والعقبات التي تواجههم خلال فترة جائحة كورونا، والتركيز على اهمية التوعية من قبل فئة الشباب لفئة ذوي صعوبات التعلم لكي تصبح ذات اهمية في المجتمع، ومساعدتهم في تخطي المشكلات التي يواجهونها من ناحية سلوكية ونفسية، والتركيز على القضايا اللامنهجية في تعليم ذوي صعوبات التعلم، كذلك التركيز على الجانب النفسي والأكاديمي مع أطفال ذوي صعوبات التعلم، لكي يتم دمجهم في المجتمع.