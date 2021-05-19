البيت الأبيض: بايدن قال لنتنياهو انه يتوقع خفضا للتصعيد اليوم تمهيدا لوقف اطلاق النار

وطن: تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، وأخبره أنه يتوقع خفضا كبيرًا من عدوان جيشه نهاية اليوم على قطاع غزة.

وبحسب موقع "والا" العبري، توقع بايدن من نتنياهو أن يكون في طريقه لوقف العدوان والتوصل إلى هدوء حقيقي بعد التوصل التهدئة من غزة.

وأوضح الاعلام العبري، أن البيت الابيض يعمل جاهدًا لدعم وقف العدوان والتوصل إلى هدوء دائم وبناء طريق لمعالجة "أسباب الصراع".

وفي هذا السياق نقل موقع اكسيوس عن مسؤول اسرائيلي قوله ان نتنياهو اخبر بايدن بانه يرفض طلبه بوقف اطلاق النار، قائلا "لا حد زمني للعملية العسكرية في غزة "