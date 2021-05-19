جمعية اصدقاء فلسطين: نطالب المجتمع الدولي القيام بدوره في وقف عدوان الاحتلال على الفلسطينيين

وطن: طالبت جمعية "أصدقاء فلسطين في الهند" اليوم الاربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم في وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا واتخاذ إجراءات مؤثرة.

ودعت الجمعية خلال مؤتمر صحفي عقدته في نيودلهي، محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والرموز الدينية بممارسة ضغط أممي على حكومة الاحتلال لإنهاء قمعها وهمجيتها، وأن تستخدم الحكومة الهندية علاقاتها مع "اسرائيل" لردعها عن سلوكها العدواني.

كما دعت منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية لعدم الاكتفاء بالتصريحات، واتخاذ إجراءات حقيقة لنصرة شعب فلسطين.

المصدر: وفا