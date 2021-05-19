"القسّام" تكشف عن طراز جديد من الطائرات المسيرة

وطن: كشفت كتائب عز الدين القسّام، الذراع المسلح لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، عن جيلٍ جديدٍ من الطائرات المسيرة أدخلته للخدمة خلال معركة "سيف القدس".

وقالت "القسّام" إنها أدخلت للخدمة طائرة استطلاع مسيرة من طراز "الزواري" نفّذت طلعات رصد ٍواستطلاع لأهداف ومواقع الاحتلال.

وبثت دائرة الإعلام العسكري التابعة للقسّام مشاهد مصورة التقطتها طائرات "الزواري" في طلعة استطلاعية لمواقع الاحتلال.

ولفتت الكتائب إلى أن هذه الطائرات سُمّيت بهذا الاسم تيمناً بالشهيد القسامي المهندس التونسي محمد الزواري.