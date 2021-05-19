وفد من المجتمع المدني والقطاع الخاص يلتقي مبعوث الإدارة الامريكية للمطالبة بوقف العدوان على غزة

وطن: التقى وفد من المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني مع هادي عمرو المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية لمطالبته بوقف العدوان على غزة ووقف سياسة التطهير العرقي في القدس.

وأكد الوفد أن الشعب وخاصة جيل الشباب في فلسطين غاضبين من الممارسات العنصرية الإسرائيلية واستغلال حكومة الاحتلال الصمت الدولي للإمعان في سياسات القهر والقمع والاستيطان.

وحذر الوفد من أن فقدان الامل لهذا الجيل هو مؤشر خطير وأن العالم وخاصة الولايات المتحدة عليها التدخل لإحقاق الحق الفلسطيني وإطلاق عملية سياسية شاملة وعدم الإكتفاء بمحاولة التنمية الإقتصادية دون حل عادل يلبي أولاَ طموحات الشعب والشباب بالحرية والاستقلال والوحدة.

وعبر الوفد عن ثقته بأن المبعوث الأمريكي سينقل هذه المشاعر والرسائل إلى الإدارة الأمريكية في واشنطن.