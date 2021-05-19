محدث| 4 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال على دير البلح وجحر الديك

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في غارة للاحتلال استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد مزارع جراء قصف مدفعي على منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا دون سابق إنذار في المدينة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من ساكنيه وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأضافت ان مدفعية الاحتلال قصفت منطقة جحر الديك، ما أدى إلى استشهاد مزارع يبلغ من العمر 63 عاما، كان يعمل في أرضه.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، منذ 10 أيار/ مايو الجاري، 245 شهيدا، بينهم 67 طفلا، و36 سيدة، وإصابة 1530، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية، 27 شهيدا، بينهم 4 أطفال و1108 مصابين.