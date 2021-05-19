"هيئة الأسرى": استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح فادي ضراغمة

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، باستقرار الحالة الصحية للأسير الجريح فادي محمد ضراغمة (18 عاما) من طوباس، الذي اعتقل أول أمس بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بالقرب من حاجز تياسير.

ولفتت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الجريح ضراغمة يقبع حاليا في مستشفى "العفولة" الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز، قد أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب ضراغمة بعد ملاحقته لأكثر من كيلومتر ما أدى لإصابته برصاصة في الركبة، وبعد سقوطه انهال عليه ثلاثة جنود بالضرب المبرح وسحلوه حتى سيارة الاعتقال.