بينهم سيدة وطفل.. الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 مواطنا من مناطق متفرقة في القدس المحتلة، بينهم سيدة ونجلها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة جواهر دعنا شويكي (50 عاما) ونجلها خالد شويكي (20 عاما)، من بلدة سلوان وحولتهما للتحقيق، وسلمت استدعاءات لآخرين.

وأفادت بأن مخابرات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى، ودققت بهويات العديد من المواطنين، وسلمت استدعاءات للتحقيق لزوجة معتقل ولوالدة آخر من الحي.

وقالت مصادر محلية، بأن عناصر من قوات الاحتلال اعتقلوا الطفل عبد الرحمن السلايمة (12 عاما) من منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مخابرات وقوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد ابراهيم عويسات من منطقة "الدوار" في جبل المكبر بالقدس المحتلة، يذكر أن الاحتلال اعتقل والده وشقيقه قبل أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين فجرا من حي الشيخ جراح وبلدتي شعفاط وحزما.

كما اعتقل الاحتلال 4 فتية من الشيخ جراح هم: علي دويك، وبلال الجعبري، ويزن الحسيني، ونبيل شريتح.

ومن حزما، اعتقلت الشابين قصي الخطيب، واحمد نصيف سعيد، عقب دهم منزلي ذويهما واستجواب قاطنيهما.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، واعتقلت 4 شبان من منازلهم بينهم شقيقان وهم: عنان ناصر ابو خضير، وحكيم يوسف ابو خضير، وسيف ومحمد عزات أبو خضير.

(وفا)