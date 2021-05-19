"الاونروا" تطلق نداءً عاجلاً لتغطية الاحتاجات الانسانية في الضفة وغزة بقيمة 38 مليون دورلار

وطن: اطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) نداء عاجلاً لتغطية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية،بقيمة 38 مليون دولار، اليوم الأربعاء.

وقال المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني، "لقد صدمت بعدد المدنيين الذين قضوا والدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية".

وأضاف "صدمت أيضا من الاستخدام المفرط للقوة خلال المواجهات التى دارت في الضفة الغربية والتي شملت أيضا القدس الشرقية. والاونروا استجابت وبشكل فوري بتقديم الخدمات الانسانية، ولكن نحتاج أيضا للدعم لرفع سوية هذه الاستجابة لتتجاوب مع احتياجات السكان المتضررين."

وفي ذات السياق، حددت الاونروا في النداء العاجل، الاولويات الفورية للغذاء والدعم والصحي والنفسي والاجتماعي واحتياجات طارئة اخرى برزت بعد القصف الهائل على غزة. مثل الدعم النفسي واجراءات الحماية للفئات المتضررة خصوصا الاطفال والنساء سيتم تنفيذها ضمن هذا النداء.

وأشارت إلى انها ستقيم الاحتياجات التى ستبرز لاحقا، وستعيد تقييم استجابتها الطارئة ومتطلباتها المالية.

وجددت الاونروا دعوتها لفتح ممر إنساني لتمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة.

وقال المفوض العام، الذي ينتزر موافقة الاحتلال على دخوله إلى غزة "لا يوجد أي سبب لمنع دخول هذه الامدادات والي يؤدي غيابها الى تدنى مستوى الخدمات الملحة لأكثر الفئات تضررا".

وأضاف " هناك حاجة ماسة لهدنة انسانية لادخال المساعدات لسكان غزة ومن ضمنهم اولئك الذين اضطروا لترك بيوتهم."

وطالبت الاونروا بتقديم الدعم للحفاظ على توفير الخدمات الصحية الأساسية والإسعافات الأولية الطارئة، حسب الحاجة؛ وتعزيز توفير الإسناد النفسي الاجتماعي بما في ذلك لأطفال المدارس؛ وتقديم معونات نقدية متعددة الأغراض للأسر اللاجئة المعرضة للمخاطر التي تعرضت ممتلكاتها لأضرار جراء المواجهات؛ ولضمان قدرة موظفي الأونروا على الاستمرار في تقديم الخدمات بأمن وأمان للاجئين المعرضين للخطر والمحتاجين. وأخيرا، ستواصل الأونروا - بتفويض حماية واضح لما يزيد عن 860,000 لاجئ من فلسطيني في الضفة الغربية - توثيق الانتهاكات والدعوة لحمايتهم وتعزيز حقوقهم.

وأكد المفوض العام أن " التصعيد في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة هو النتيجة المباشرة لفشل المجتمع الدولي في حل هذا الصراع، بما في ذلك إيجاد حل عادل ودائم للاجئي فلسطين. إنه النتيجة المباشرة لعقود من التهجير والاحتلال والحصار. وهو يذكرنا جميعا بأن الوضع الراهن لا يمكن الدفاع عنه. وإلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، فإننا نظل ثابتين في التزامنا بخدمتهم في وقت الأزمة هذا".