شهيدد وعدة اصابات في قصف مدفعي على بيت حانون شمال غزة

وطن: استشهد مواطن وأصيب آخرون ظهر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي مكثف على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بشكل مكثف مناطق متفرقة من البلدة ما أدى حتى اللحظة، إلى استشهاد مواطن وإصابة أكثر من 10 آخرين.

وأضافوا: أن منازل البلدة تتعرض منذ عدة ساعات لقصف مدفعي زادت وتيرته قبل نصف ساعة وترافق مع عدة غارات شنها الطيران الحربي.

هذا ويواصل طيران الاحتلال وزوارقه ومدفعيته قصفه الجوي والبحري المكثف في هذه اللحظات، على المناطق الغربية من مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشمالية الغربية لبيت لاهيا والمناطق الشرقية لمدينة غزة وبلدة جباليا شمال قطاع غزة