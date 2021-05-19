مصر تؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

وطن: علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، خلال لقائه الرئيس السنغالي، ماكي سال، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس المصري، إن موقف مصر الثابت بضرورة "التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق في هذا الصدد على استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل".

وكان الرئيس المصري قد ناقش تطورات أزمة سد النهضة مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث أكد السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشدداً على أن "مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية".

المصدر: روسيا اليوم