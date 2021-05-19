5 وفيات و205 إصابات جديدة بكورونا بالضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 25، قلقيلية 4، نابلس 33، طولكرم 8، سلفيت 1، رام الله والبيرة 10، الخليل 2، قطاع غزة 122"

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 23، قلقيلية 41، نابلس 87، طولكرم 94، سلفيت 2، رام الله والبيرة 103، الخليل 77، ضواحي القدس 3، بيت لحم 3، طوباس 17، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 475".

وتم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية: "يطا 1، دورا 1"، و3 حالات وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 59 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 116 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 276,464 بينهم 196,153 تلقوا الجرعتين من اللقاح.