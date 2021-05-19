حزب الشعب : نطالب الإسراع بتشكيل قيادة موحدة تشمل الداخل الفلسطيني والشتات

وطن: طالب حزب الشعب الفلسطيني في محافظة قلقيلية، الفصائل الفلسطينية بالاسراع بتشكيل قيادة موحدة تشمل الداخل الفلسطيني والشتات لتوحيد كل الجهود في مواجهة العدوان الاسرائيلي على شعبنا وفق برنامج نضالي مشترك وموحد حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية".

وأكد الحزب في بيان له وصل وطن نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أنه "لم يعد هناك اي سبب يستدعي تراخي هذه الفصائل او التأخر عن تشكيل برنامج وطني جامع لمواجهة الاحتلال بعد الملحمة الفلسطينية في فلسطين التاريخية التي أكد عليها شعبنا وتوحده خلف القدس وغزة، فقد أثبتت القدس أنها البوصلة الجامعة للكل الفلسطيني وأن أي برنامج نضالي يجب أن يمثل الشارع الفلسطيني الذي انتفض أمام العدوان والفاشية الاسرائيلية".

وطالب الحزب الرئيس محمود عباس بضرورة دعم النضال الوطني الذي كفلته القرارات الشرعية الدولية بحق الشعوب في تقرير المصير والمقاومة بكافة اشكالها ضد الاحتلال، بتجديد الخطاب الفلسطيني بعد هذه الملحمة وقراءة الواقع بشكل جدي والابتعاد عن الخطاب التقليدي البعيد عن الواقع ووقف المراهنة على المفاوضات والادارة الامريكية الجديدة.

وأضاف الحزب، "على الرئيس تغيير وظيفة السلطة لتعزيز صمود شعبنا على أرضه من خلال تبني خطة وطنية تشمل القطاع الزراعي والصحي والتعليمي والقضائي، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بتفعيل دوائرها وفق ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل في القاهرة وبيروت، فلا يعقل بأن تكون المنظمة تمثل الشعب الفلسطيني بكافة اماكن تواجده وخطابها لا يتعدى سقف حدود اتفاق اوسلو المنتهي منذ العام 1999م".

وطالب الحزب شعبنا بضرورة الاستمرار في النضال ضد الاحتلال وسياساته العدوانية والعنصرية حتى نيل الحقوق الوطنية وتحرير أرضنا، كما نشيد بكل الشعوب العربية والاحرار حول العالم لدعمهم شعبنا وصموده امام العدوان الاسرائيلي وترسانته العسكرية وهذا يدل على حق الشعب الفلسطيني في ارضه وبأن هذه الارض لا تتسع لهويتين، فالعالم يرفض كل اشكال الاحتلال والعنصرية وهذا ما شهدناه في مسيرات الدعم والتأييد لشعبنا حول العالم.