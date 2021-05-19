قصف أحد المسارات الرئيسية لشبكة بالتل في غزة

وطن: أكدت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، أن قصف الاحتلال المتواصل لقطاع غزة، طال، فجر الأربعاء، أحد المسارات الرئيسية لخطوط الألياف الضوئية الرابطة بين محافظات الوسطى والجنوب مع محافظة غرة، وهو أحد المسارات التي تصل غزة بالعالم، وتعتبر كمسار احتياطي لخدمات الشبكات الخلوية الفلسطينية.

وقالت بالتل إنه نتيجة لذلك الاعتداء، سيحدث بطء على خدمات الإنترنت في المحافظات الجنوبية للقطاع ابتداءً من ساعات الظهيرة ولحين تمكن الطواقم الفنية من إصلاح ما تم تدميره بأقرب وقت ممكن ضمن الإمكانيات المتاحة.

مشيرة إلى أن تعرض مسارات أخرى للتدمير؛ سيؤدي الى انقطاع الخدمات عن بعض المحافظات الجنوبية.