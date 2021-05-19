الأحمد: الرئيس يلقي كلمة اليوم أمام الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي بشأن فلسطين

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة هامة مسجلة أمام أعضاء البرلمان العربي في جلسته الطارئة اليوم الأربعاء لوضعهم بصورة الأوضاع الخطيرة في فلسطين.

وأضاف الأحمد في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن الاجتماع الطارئ الذي سيعقد اليوم للبرلمان العربي بمقر الجامعة العربية سيناقش بندا واحدا وهو الأوضاع والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا في القدس وقطاع غزة ومدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى جميع الأراضي الفلسطينية والتي أصبح عنوانها معركة الدفاع عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأوضح، أن اجتماع لجنة فلسطين والتي يترأسها رئيس البرلمان العربي انتهى بالأمس وتم مناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع الطارئ والقرارات التي ستصدر عنه، مشيرا الى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيكون له كلمة أيضا أمام الاجتماع الطارئ، ومن ثم يستمر أعضاء البرلمان لتداول ما هي القرارات والخطوات التي يجب أن يتخذونها من أجل دعم القدس والدفاع عن الشعب الفلسطيني والقضية المركزية للعرب على كافة الأصعدة السياسية والمادية، وكافة أشكال الدعم المطلوبة التي بإمكان البرلمان القيام بها عربيا ودوليا .

وقال الأحمد إن الجلسة البرلمانية الطارئة ستبث على الهواء لكافة الفضائيات العربية وتلفزيون فلسطين لنقل وقائع هذه الجلسة الهامة والاستماع لخطاب الرئيس محمود عباس.