نقابة الصحفيين الفلسطينيين تقدّم شكوى موثقة للاتحاد الدولي للصحفيين ضد اثنين من أبواق الاحتلال

وطن: أكدّت نقابة الصحفيين، مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها الوحشي على الصحفيين ووسائل الاعلام، في ظل صمت دولي رسمي، وعجز من مجلس الأمن عن لجم العدوان الاحتلالي على ابناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الصحفيين.

وخلال احداث يوم الثلاثاء العظيم، وثّقت النقابة ما لا يقل عن عشرة صحفيين بمختلف انواع الذخيرة خلال المواجهات التي عمت فلسطين المحتلة، رفضاً للاحتلال العنصري وجرائمه المتواصلة، وكان قصف الطيران الحربي على غزة قد طال أمس، مقر مؤسسة فلسطينيات الاعلامية، ليضاف الى مقار 27 مؤسسة اعلامية دمرها الاحتلال بالكامل منذ بدء عدوانه.

ووفقاً لمتابعات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فقد سُجّل يوم الثلاثاء اعلى عدد من الاعتداءات للصحفيين، حيث اصيب كل من : احمد الشريف ولطيفة عيد اللطيف وسندس عويس وراما يوسف ومحمود عليان في القدس، والمصور الصحفي عبد الهشلمون ويسري الجمل في الخليل، ومحمد جواد في اريحا، وجمال ريان على حاجز حوارة جنوبي نابلس، واحمد عاروري على حاجز البيره الشمالي، كما قامت قوات الاحتلال بمنع طاقم تلفزيون فلسطين من تغطية الاحداث في بلدة حجة غرب نابلس

كما واصلت مواقع التواصل الاجتماعي انتهاكاتها الواسعة بحق المحتوى الفلسطيني، وقامت ادارة موقع يوتيوب بتقييد حساب قناة الجزيرة التي تغطي الاحداث في الاراضي الفلسطينية على نطاق واسع، ومنعتا من البث المباشر على قناتها على يوتيوب.

وفي سياق متصل، قدمت نقابة الصحفيين شكوى موثقة للاتحاد الدولي للصحفيين ضد اثنين من أبواق الاحتلال هما (الصحفي) دوف جلهار من القناة 11 العبرية، و(الصحفي) عميت سيغل من القناة 13 العبرية، بسبب تحريضهما على قتل الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948.

وجددت النقابة اعتزازها بعمل واداء الصحفيين الذين يوصلون الليل بالنهار لتغطية عدوان وجرائم الاحتلال على الشعب الفلسطيني وممتلكاته في كامل فلسطين التاريخية، وأكدت على مواصلة خيارها في ملاحقة قادة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين ووسائل الاعلام.

يذكر أن إذاعة صوت الأقصى، قد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الزميل الصحفي يوسف أبو حسين الذي ارتقى في قصفٍ للاحتلال على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهو أحد مُذيعي الاذاعة.