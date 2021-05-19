شيخ الأزهر: استمرار الإرهاب الصهيوني نقطة سوداء تضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب

وطن: قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن "استمرار الإرهاب الصهيوني في استهداف الفلسطينيين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريًّا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب، في ظل تواطؤ عالمي مخزٍ".

ودعا الطيب في رسالة له عبر "فيسبوك"، ترجمها إلى عدد لغات، للشعب الفلسطيني بالثبات والصمود في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وقال: "في ظل تواطؤ عالمي مخزٍ أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطيني الصامد، وينصره نصرًا عزيزاً".