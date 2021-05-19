الأمين العام للأمم المتحدة: غزّة تشهد معاناة إنسانية هائلة وأضراراً جسيمة في المنازل والبنية التحتية

وطن: قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، فجر اليوم الأربعاء، إنّ حجم الدمار الذي خلّفه العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي كبيرٌ جدّاً.

واضاف غوتيرش في تغريداتٍ له عبر تويتر "نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية في قطاع غزة"، داعياً المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الانسانية في القطاع.

وتأتي تصريحات غوتيرش في ظلّ استمرار العدوان على قطاع غزّة لليوم العاشر على التوالي، تخوض فيها المقاومة الفلسطينية، صوراً بطولية في التصدي للعدوان الذي يشنّه الاحتلال على مدن القطاع ومدنييه.