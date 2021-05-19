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إقتصاد وأعمال
في اليوم الـ10 لعدوان الاحتلال على غزة.. 4 شهداء بينهم صحفي و10 إصابات
الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم
محدث.. 3 شهداء وعدة جرحى في استهداف شقة سكنية وسط غزة
حماس: لم نوافق على وقف إطلاق النار
217 شهيداً و1500 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة
الأب مانويل مسلّم لـوطن: "إسرائيل" تعيد تكرار جرائمها عام 1948، بتدمير الأبراج والمنازل في غزة
المحلل السياسي طلال عوكل لـوطن: العالم جاء متأخرا في طرح حل الدولتين، لأن "إسرائيل" قطعت الطريق أمامه بالاستيطان
4 شهداء و202 إصابة في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
مصطفى البرغوثي لـوطن: ما يحدث اليوم يحتم علينا تشكيل قيادة وطنية موحدة وتبني استراتيجية وطنية بديلة لأوسلو
الإغاثة الطبية في غزة لـوطن: الاحتلال يستهدف جميع مرافق الحياة في القطاع، بما فيها المرافق والطواقم الطبية
المحامي راجي الصوراني لـوطن: 90% من المواقع التي تم قصفها في غزة مدنية، وسنرفع ملف جرائم العدوان الحالي للجنائية الدولية
الحقوقي " ماجد دبسي " من مدريد لـوطن":عشرات الفعاليات التضامنية مع فلسطين جرت في إسبانيا..ونحن نعيش الأحداث لحظةً بلحظة
عوض عبد الفتّاح لـ"وطن": "يجب تأطير هذه الانتفاضة، وعلى القوى السياسية التقليدية؛ أن تفسح المجال للجيل الجديد كي يضطلع بالمسؤولية
الناشط الحقوق والسياسي "حسن مليحات" لـوطن : الأحداث الاخيرة أرست قواعد اشتباك جديدة والاحتلال دخل في نفق مظلم لا يدري أين نهياته
شبكة المنظمات الاهلية لـوطن : الظروف الإنسانية في غزة صعبة جدًا و الاحتلال يستهدف في عدوانه مقومات الحياة في القطاع
مدير عام مستشفى Hclinic التخصصي د. جهاد مشعل لـوطن: تعاملنا مع 8 إصابات، اثنتان في حالة حرجة.. والاحتلال يتعمّد قتل المتظاهرين
الحراك الوطني الديمقراطي لـوطن: علينا مغادرة "مربع أوسلو ".. والشباب هم من يقودون الانتفاضة
إضراب شامل ومواجهات.. فلسطين التاريخية تلتحم في وجه العدوان
الإغاثة الزراعية لوطن: أطلقنا حملة "أغيثوا غزة 3" لتوفير الوحدات الصحية والمواد الغذائية لأكثر من 43 الف نازح لجأوا إلى مدارس الأونروا
بسام الصالحي لوطن: ما يجري ملحمة شعبية كفاحية شاملة يجب ان تستمر وتتطور
أسعار صرف العملات
19.05.2021
07:10 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات لليوم الأربعاء كما يأتي:
الدولار:3.25
الدينار:4.58
اليورو:3.97
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