شهيدان وعدة جرحى في قصف إسرائيلي وسط غزة

وطن: استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة.

وشنت الطائرت الحربية والمدفعية الاسرائيلية، في ساعات الفجر الأولى، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع لليوم العاشر على التوالي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية موقعا شرق جباليا شمال قطاع غزة، ومنزلا في حي الزيتون، وأرضا زراعية بمنطقة الزنة في خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية شاحنة في شارع السكة بمخيم المغازي وسط القطاع، وتسببت القنابل الدخانية التي تطلقها مدفعية الاحتلال باندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أهداف شمال وغرب قطاع غزة، حيث استهدفت أرضا زاعية بصاروخين خلف محطة الخزندار شمال غرب غزة، وبركسا في محيط جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، ومبنى شرق خان يونس جنوب القطاع، وبناية سكنية بشارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.