مستوطنون يطلقون الرصاص الحي صوب منزل قرب مدخل حزما

وطن: أطلق مستوطنون، الليلة، الرصاص الحي، صوب أحد المنازل قرب مدخل بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين مسلحين بالبنادق ويستقلون مركبة، استهدفوا منزلا في أطراف البلدة عند مدخل حزما بالرصاص الحي، ما تسبب بتكسير نوافذ المنزل، وبث الرعب بين أفراد العائلة.

يشار إلى أن مواجهات اندلعت قرب مدخل البلدة بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، أصيب خلالها شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الحوض.