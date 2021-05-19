داخلية غزة تنفي شائعات "تروجها قناة العربية"

وطن: نفى المتحدث باسم داخلية غزة إياد البزم، الشائعات التي قال إن "قناة العربية تروجها حول خروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان على قطاع غزة".

وأضاف "البزم" في تصريح صحفي، أن "العربية" تُمارس "دوراً مشبوهاً، وتعمل وفق أجندة تتقاطع مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الشعب الفلسطيني ومقاومته" وفق قوله.

ودعا الصحفيين والمؤسسات والشركات الإعلامية في غزة بعدم التعامل قناة العربية، مطالبًا بمقاطعتها وعدم الظهور على شاشتها.