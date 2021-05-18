30 إصابة و5 معتقلين خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

وطن: أصيب، اليوم الثلاثاء، ثلاثين مواطنا، بينهم 6 بالرصاص الحي، خلال قمع الاحتلال لمسيرات خرجت منددة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونصرة لأهلنا في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال أصاب ثلاثين شابا خلال المواجهات التي اندلعت عند حاجز تياسير شرق طوباس وقرية عاطوف جنوبا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتلال اعتقل خمسة شبان خلال المواجهات عند حاجز تياسير، أحدهم مصاب، وشابا في المواجهات التي اندلعت في قرية عاطوف جنوب شرق طوباس.

وكان الاحتلال قمع بشكل همجي، مسيرتين عند نقاط التماس في طوباس، خرجتا تنديدا للعدوان الإسرائيلي على غزة، وإسنادا لأهلنا في القدس المحتلة.