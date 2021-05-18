طائرات الاحتلال تشنّ نحو 50 غارة على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن: شنّت طائرات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة على أجزاء ومناطق متفرّقة من مدينتي رفح وخان يونس.

وقالت مصادر محلية إنّ طائرات الاحتلال نفّذت نحو 50 غارة بشكلٍ متزامن، كانت معظمها في المناطق الشرقية لجنوب القطاع، مما أدّى لإصابة 7 مواطنين على الأقل.

واستهدفت الغارات أراضي وممتلكات المواطنين في: منطقة الزنة وقيزان النجار وحي المنارة شرق وجنوب خانيونس وخربة العدس ومصبح برفح جنوب قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مُسنّة من مدينة رفح جرّاء القصف العنيف الذي استهدف المدينة.

ويستمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، تخوض فيها المقاومة الفلسطينية، صوراً بطولية في التصدي للعدوان الذي يشنّه الاحتلال على مدن القطاع ومدنييه.

وارتفعت أعداد الشهداء جرّاء العدوان إلى مساء اليوم، إلى 217 شهيداً , منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً بالإضافة الى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس, كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.