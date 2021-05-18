الشعبيّة تُشيد بالموقف المصري الذي يؤكّد على أهمية القاهرة في المشهد القومي العربي

وطن: أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين على أنّ "هبة الشعب والإعلام المصري والجهد الشعبي في تجنيد مصادر الاسناد لكفاح شعبنا الذي واكب الهجمة الإرهابيّة على القطاع وعرّاها أمام العالم ليؤكّد قوميّة المعركة ضد العدو ويقصي أوهام التطبيع وإمكانيّة قبول كيان العدو كأمرٍ واقع في المنطقة".

ولفتت الجبهة إلى أنّ "شعبنا ينظر بعين التقدير للموقف المصري الرسمي والذي عبَّرت عنه مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي اسهامًا منه في إعمار غزّة وإزالة آثار العدوان الصهيوني عنها، بالإضافة لتطوّع مجموعة من الأطبّاء المصريين وفتح المستشفيات المصريّة لعلاج جرحى العدوان، والجهد الحثيث الذي تبذله القاهرة لوقف الإرهاب الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومحاولاتها الدائمة لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليّاته إزاء جرائم العدو وضرورة لجمها".

وأضافت أنّ هذا الموقف المصري الرسمي المنسجم مع إرادة الشعب المصري الشقيق وقواه السياسيّة والمجتمعيّة جاء ليؤكّد أهميّة دور القاهرة القومي العربي المنشود، مُناشدةً الجماهير والحكومات العربيّة أن تحذو حذو مصر حكومة وشعبًا في دعم الشعب الفلسطيني، داعيةً كل القوى السياسيّة العربيّة لتشكيل أوسع جبهةٍ قوميةٍ عربيّة تشكّل ظهيرًا وسندًا للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة العنصريّة التي يتعرّض لها.

وختمت الجبهة تصريحها بتوجيه التحيّة لمصر العروبة شعبًا وحكومة، مُؤكدةً أنّ شعبًا أنجب الرموز أحمد عبد العزيز ومصطفى حافظ وجمال عبد الناصر سيظل شعبًا حيًا وخيرًا وملتصقًا بأمته.