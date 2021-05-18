"التربية" تنعى الشهيد محمد حميد

وطن: نعت أسرة وزارة التربية والتعليم؛ الشهيد محمد حميد الموظف السابق في الوزارة ثم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي ارتقى عصر اليوم؛ في إضراب الثلاثاء الفلسطيني والحشد الجماهيري الذي جسد وحدة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وتقدمت "التربية" ببالغ التعزية والمواساة لذوي الشهيد، ولزملائه، مستذكرة بعض مناقبه وذكرياته وشغفه بالحياة والعلاقة المتينة مع زملائه.

يذكر أن الشهيد حميد (25 عاما) من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، استشهد اليوم، برصاص الاحتلال في صدره، خلال المواجهات التي اندلعت على حاجز "بيت ايل" شمال مدينة البيرة.