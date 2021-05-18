التربية تقرر عودة الطلبة إلى الدوام المدرسي وفق التعليم المدمج

وطن: قررت وزارة التربية والتعليم عودة الطلبة إلى الدوام المدرسي وفق صيغة التعليم المدمج ابتداء من صباح يوم الأربعاء 19/5/2021.

وذكرت التربية في بيان لها، وصل وطن، مساء اليوم الثلاثاء، أن مديريات التربية والتعليم في المحافظات تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلبة والطواقم التعليمية، وخصوصا فيما يتعلق بالدوام الوجاهي في المدارس الواقعة في المناطق التي تتعرض للاعتداءات الهمجية من جنود الاحتلال وعصاباته الاستيطانية.

وكانت التربية قررت بأن يكون الدوام في المدارس الاثنين، والثلاثاء عبر التعليم الإلكتروني، نظرا لما يتعرض له شعبنا من هجمات للاحتلال ومستوطنيه.