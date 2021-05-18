للانخراط في الفعاليات الوطنية.. نقابة المحامين تقرر تعليق الدوام غداً وتعليق جزئي الخميس

وطن: قررت نقابة المحامين الفلسطينين، تعليق العمل يوم غد الأربعاء، أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويستثنى من ذلك الطلبات والأوامر المستعجلة أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف.

وأضافت النقابة في بيان لها، أنها قررت أيضاً تعليق العمل يوم الخميس المقبل، بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا، ودعوة كافة الزملاء للانخراط في كافة الفعاليات الوطنية المقررة.

ودعت النقابة كافة المنتسبين لها للانخراط في كافة الفعاليات الوطنية المقررة.

وفيما يلي بيان النقابة كاملا:

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

الزميلات والزملاء الأحرار

تحية الحق والعروبة

تحية القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية وبعد،،

لقد سطر شعبنا الأبي اليوم على امتداد ساحات الوطن الحبيب بوحدة الموقف التي لا تلين نموذجا تعطشنا لرؤيته منذ عقود، وأمام هذا الموقف انخرط شعبنا الأبي في كافة أماكن تواجده بفعاليات العز والكرامة لنظهر للعالم أجمع وللدولة القائمة بالإحتلال أن شعبنا متسمك اليوم وأكثر من أي وقت مضى بهويته الوطنية وأنه متجذر على ترابه الوطني مهما بطشت آلة الحرب الإسرائيلية.

وأمام هذه التضحيات وسقوط الشهيد تلو الشهيد وزخم الحالة الوطنية الراهنة التي تستوجب مراكمتها والبناء عليها لتحقيق طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال وإيمانا منا بدور نقابة المحامين والحالة هذه ولطبيعة الظرف القائم، فقد قرر مجلس النقابة الآتي:

أولا: تعليق العمل طيلة يوم غد الأربعاء الموافق ١٩/٥/٢٠٢١ أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويستثنى من ذلك الطلبات والأوامر المستعجلة أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف.

ثانيا: تعليق العمل يوم الخميس الموافق ٢٠/٥/٢٠٢١ بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا، ودعوة كافة الزملاء للانخراط في كافة الفعاليات الوطنية المقررة، وبهذا فإن مجلس النقابة يدعو كافة الزملاء والزميلات مراعاة الظرف الراهن وعدم اجراء محاكمة أي زميل/ة أو الشطب بحال التغيب في هذا اليوم، علما أن مجلس النقابة سوف يقوم بمخاطبة الجهات المعنية بهذا الخصوص.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال

الحرية لأسرى الحرية