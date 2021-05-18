وطن: خرجت مسيرات حاشدة في 55 مدينة مغربية، تضامنا مع شعبنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي عليه، ورفضا للتطبيع مع الاحتلال.

ورفع المشاركون في المسيرات، العلمين الفلسطيني والمغربي، ورددوا الشعارات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وعلى المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وأخرى تجدد تضامنهم مع نضال شعبنا في معركته من أجل الحرية والاستقلال.

ودعوا المجتمع الدولي إلى التصدي للعدوان الاسرائيلي، وتحمل مسؤولياته تجاه ذلك، وتوفير الحماية لشعبنا.