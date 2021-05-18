7 إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال وشرق طولكرم

وطن: أصيب اليوم الثلاثاء، سبعة شبان برصاص الاحتلال، في المواجهات التي اندلعت اليوم في مختلف مناطق محافظة طولكرم، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال، مساء، في مواجهات تجددت بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة قفين، شمال طولكرم.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال أمطروا الشبان بقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري في الأطراف السفلية، نقل إثرها للمستشفى.

كما تجددت المواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع غرب بلدة زيتا شمال المحافظة، وسط إطلاق قنابل الغاز والأعيرة النارية بكثافة باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، جرى معالجتهم ميدانيا.

كما أصيب ستة شبان برصاص الاحتلال وثلاثة آخرون بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط في مواجهات شرق بلدة عنبتا، في الوقت الذي اعتقل فيه الاحتلال شابا في هذه المواجهات، وحطم زجاج إحدى المركبات كانت متوقفة على جانب الطريق، كما أصابت إحدى الرصاصات سيارة الاسعاف التابعة للهلال الاحمر الفلسطيني مما أدى إلى تعطلها.