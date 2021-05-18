شاهين: الاحتلال ليس قدراَ وشعبنا في إضرابه الشامل وانتفاضته المتواصلة يؤكد مجدداَ على وحدة هويته الوطنية ونضاله وسوف ينتصر

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين، ان الشعب الفلسطيني اليوم وفي إضرابه الشامل والموحد في فلسطين التاريخية وفي مخيمات ومواقع الشتات خارج الوطن، يؤكد مجدداَ على وحدة انتمائه وهويته الوطنية ووحدة نضاله وأهدافه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف.

وقال شاهين خلال لقاء إعلامي، ظهر اليوم الثلاثاء، خلال المظاهرة المركزية التي انطلقت في مدينة الخليل، ان شعبنا اليوم يخرج موحداَ ويعلي الصوت عالياَ ضد العدوان الحربي الهمجي على شعبنا في قطاع غزة وفي القدس وجميع الأراضي الفلسطينية، وهو مصمم أيضاَ على مواصلة حقه المشروع في المقاومة وفي تعزيز انتفاضته الشعبية الشاملة ضد الاحتلال وعصابات مستوطنية، حتى تحقيق أهدافها المباشرة والعاجلة، وفي المقدمة منها وقف عدوان الاحتلال العسكري والبوليسي على شعبنا وإنهاء الحصار على قطاع غزة والاستيطان وكل الجرائم التي يقترفها، وصولاَ إلى إنهاء هذا الاحتلال كلياَ عن الأراضي الفلسطينية وتحقيق كامل حقوق شعبنا.

وفيما أكد شاهين ان الاحتلال ليس قدراَ والشعب الفلسطيني بفضل انتمائه الوطني وإرادته سوف ينتصر، شدد على ضرورة ارتقاء القيادة الرسمية الفلسطينية، إلى مستوى تضحيات شعبنا وانتفاضته الباسلة، والكف عن أية أوهام سياسية تتعلق بدور الإدارة الأمريكية شريكة الاحتلال أو مع اللجنة الرباعية، مطالباَ بسرعة تطبيق كامل مسار قرارات قطع العلاقة مع دولة الاحتلال، بما في ذلك إنهاء ما يسمى بـ"التنسيق الامني" وكل الاتفاقيات معها، وسحب الاعتراف بها، وتركيز الجهود لتصليب الجبهة الداخلية ورعاية شعبنا وتعزيز صموده على أرضه وحقوقه الاجتماعية والديمقراطية، وسرعة تشكيل قيادة موحدة لانتفاضته.