تشييع جثمان الشهيد محمد حميد في بيت عنان شمال غرب القدس

وطن: شيع أهالي بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد إسحق حميد.

وانطلقت مسيرة التشييع من منزل الشهيد، بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، إلى مسجد بيت عنان حيث تمت الصلاة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وردد المشيعون هتافات تدعو إلى وقف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وارتقى الشاب حميد (25 عاما) على مدخل مدينة البيرة الشمالي، ظهر اليوم عقب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوبه، خلال المواجهات التي اندلعت في المكان، وأصيب خلالها عشرات المواطنين.