إصابة طفلة بجروح خطيرة في حي الشيخ جراح

وطن: أصيبت الطفلة صبرين الكسواني (12 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفلة أثناء تواجدها في منزلها القريب من المنازل المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح، وقد نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني في القدس إنه تم تسجيل اصابة ٤١ مقدسيا، منهم اصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود والشيخ جراح.