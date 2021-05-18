إصابة بالرصاص الحي والعشرات الاختناق في تجدد للمواجهات بالخليل وبيت أمر

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي وعدد من المواطنين، بينهم طفلان، بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، خلال تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، ومنطقة الزاهد وباب الزاوية في الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بإصابة شاب بعيار حي أطلقه جنود الاحتلال من سلاح كاتم للصوت، خلال مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل، نقل إثرها إلى إحدى المستشفيات.

وأضاف عوض أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين باستخدام طائرة مسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

كما أصيب طفلان وعشرات الشبان بالغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت في منطقتي الزاهد، وباب الزاوية، وسط مدينة الخليل.