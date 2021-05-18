الجبهة الشعبية: الاشتباك مع الاحتلال على امتداد فلسطين المحتلة يشكل استفتاءً شعبياً داعماً لخيار المقاومة

وطن: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الإضراب العام اليوم عَبّر عن وحدة شعبنا خلف مقاومته، وشَكَلّ استفتاءً شعبياً داعماً لخيار المقاومة والاشتباك مع الاحتلال وجنوده في كل نقاط التماس على كل أرجاء فلسطين المحتلة من نهرها إلى بحرها.

واعتبرت الجبهة في تصريح صحفي، وصل وطن، أن تزامن الاشتباك الشعبي المفتوح للشباب الثائر مع جنود الاحتلال على مدخل البيرة مع اشتباك مسلح من مقاومين والذي أدى لإصابة جنديين صهيونيين هو تطور نوعي يساهم في المزيد من استنزاف الاحتلال، وبقاء جذوة الانتفاضة بالضفة مشتعلة.

وشددت الجبهة أن انتفاضة شعبنا بالضفة وغزة والقدس والداخل والاشتباك المفتوح مع العدو الصهيوني وضعت القوى أمام مهمة مُلحة وأساسية وهي تشكيل القيادة الوطنية الموحدة بشكلٍ عاجل ، وقد حددت شروط المقاومة لوقف التصعيد برنامج عمل لهذه القيادة التي أصبحت الآن مطلوبة شعبياً ووطنياً.

ورأت الشعبية أن الفعل المقاوم على امتداد الأرض المحتلة وحراك المخيمات في الشتات وفي مختلف أنحاء العالم خاصة في أوروبا والأمريكيتين واسترالياً شكًل تجسيداً عملياً لوحدة شعبنا وتكامل ساحات النضال.

وختمت الجبهة تصريحها "المعركة باتت للمجرم نتنياهو معركة بقاء في الحكم، وكشفت عورة النظام الدولي، وعجز مؤسساته، وأشرت لشعبنا بأن وحدة الإرادة الشعبية والتفافها حول خيار المقاومة جدار حماية لها ولقضيتنا وثوابتنا الوطنية ومقدساتنا".