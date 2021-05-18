مصطفى البرغوثي: فلسطين تشهد انتفاضة شعبية مجيدة توحد فيها الشعب حول نهج المقاومة

وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أثناء مشاركته في المظاهرة الكبرى في رام الله والبيرة اليوم أن فلسطين تشهد انتفاضة شعبية مجيدة توحد فيها الشعب الفلسطيني حول نهج المقاومة والكفاح لتحقيق الحرية وإنهاء الاحتلال وإسقاط نظام الابرتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخية.

وأضاف البرغوثي إن الإضراب الشامل و المظاهرات العارمة اليوم أظهرت الوحدة الرائعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والأراضي المحتلة والخارج و الالتفاف حول قطاع غزة الذي يتعرض لغارات بربرية من جيش الاحتلال.

وأكد البرغوثي أن فلسطين دخلت مرحلة جديدة مضمونها الوحدة في انتفاضة شعبية شاملة واستراتيجية كفاح ضد الاستعمار الاستيطاني الإحلالي كبديل لنهج المراهنة على المفاوضات والاتفاقيات البائسة مثل اتفاق أوسلو و شعار الشباب الفلسطيني اليوم هو أن فلسطين التي يعرفونها هي كل فلسطين وليس بانتوستانات و غيتوات مقطعة الأوصال.

وأكد البرغوثي ان الانتفاضة ستتواصل حتى بعد وقف العدوان العسكري على قطاع غزة لأنها بدأت في القدس و الشيخ جراح والمسجد الأقصى ولن يتوقف النضال الفلسطيني حتى نيل الحرية.