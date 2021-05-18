استشهاد الشاب محمد حميد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال البيرة

وطن: استشهد الشاب محمد إسحاق حميد (24 عاما) من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وأصيب العشرات، بينهم 5 في حالة خطيرة، برصاص جيش الاحتلال، والعشرات بالرصاص الحي والمطاطي خلال المواجهات المندلعة على مدخل البيرة الشمالي (قرب حاجز بيت إيل).

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الشهيد حميد وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة جدا، بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر.

وأفاد مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدون على حاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي البيرة، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مسيرة مركزية انطلقت بمشاركة الآلاف تنديدا بالعدوان على شعبنا.

وأضاف أن الاحتلال استهدف مركبة إسعاف فلسطينية بالرصاص الحي بشكل مباشر، أثناء قيامها بواجبها الانساني في تقديم الإسعاف للمواطنين.

وفيما يتعلق بحصيلة الجرحى في الضفة، ذكرت وزارة الصحة أن مجمل الإصابات التي نقلت إلى مراكز العلاج في الضفة الغربية، حتى الساعة (5.30) مساء، بلغت 72 إصابة، بينها 5 في حالة خطيرة، جراء إطلاق الاحتلال الرصاص على المتظاهرين في أمكان متفرقة من الضفة الغربية.

فيما يلي توزيع الإصابات:

رام الله: 50 إصابة، بينها 5 إصابات خطيرة.

بيت لحم : 9 إصابات بينها إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين.

الخليل: 5 إصابات

نابلس: إصابة

سلفيت: 7 إصابات.