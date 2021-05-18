إصابة 5 مواطنين واعتقال 8 آخرين خلال اعتداء الاحتلال على مسيرة قرب باب العامود بالقدس

وطن: أصيب خمسة مواطنين مقدسيين على الأقل، واعتقل 8 آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة انطلقت قرب باب العامود بالقدس المحتلة، تنديدا بالعدوان الوحشي على شعبنا.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال هاجم بشكل وحشي المتظاهرين المتواجدين قرب باب العامود، واعتدى عليهم بالضرب المبرح، ورشهم بالمياه العادمة ما تسبب بإصابة العشرات منهم بجروح مختلفة واختناق.

وأضافوا أن اشتباكات عنيفة بالأيدي جرت بين المواطنين وجنود الاحتلال، الذين ردوا بضرب المشاركين بالهروات بشكل عنيف والاعتداء عليهم بالغاز المسيل للدموع ورشهم بالمياه العادمة، بعد محاصرتهم في أطراف ساحة باب العامود.

وأكد الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المشاركين واقتادتهم إلى مراكز الشرطة القريبة من باب العامود، كما تم اعتقال عدد من المواطنين بعد الاعتداء عليهم في سوق خان الزيت وفي طريق باب الواد من البلدة القديمة.

وقال الهلال الاحمر بالقدس في بيان مقتضب: إن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود".