صور | أضرار بمستشفى حمد بغزة نتيجة قصف الاحتلال المتواصل على محيطه

وطن: قال عام مستشفى حمد بغزة د. رأفت لبد أن أضرارًا كبيرة لحقت بمقر وأقسام المشفى نتيجة قصف الاحتلال المستمر لمحيطه.

واستنكر د. لبد هذه الاستهدافات المستمرة والتي أثرت سلبًا على خدمات المستشفى مما اضطره للتوقف عن تقديم خدماته حفاظًا على حياة المرضى والطواقم الطبية العاملة.

ويقدم المستشفى الممول من صندوق قطر للتنمية، خدماته لذوي الإعاقة من خلال أقسام الثلاثة (قسم الأطراف الصناعية – قسم التأهيل الطبي – قسم السمع والتوازن).