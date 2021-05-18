فيديو | إصابة جنديين للاحتلال في اشتباك مسلّح على حاجز "بيت إيل"

وطن: أطلق مقاومون فلسطينيون الرصاص، مساء اليوم الثلاثاء، باتجاه جنود الاحتلال، على حاجز بيت إيل شمالي مدينة البيرة، ما أدلى إلى إصابة جنديين على الأقل..

وأفاد شهود عيّان، أن مقاومين أطلقوا وابلاً من الرصاص باتجاه الجنود، ما أدى لإصابة جنديين.

واعترف جيش الاحتلال رسمياً بأن اثنين من جنوده إصيبا بالراصاص في عملية إطلاق النار.

وشوهد عدد من جنود الاحتلال وهم يخلون أحد الجنود المصابين، وسط فرحة عارمة بدت في هتفات المتظاهرين.

وردّت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد مواطن وصل بحالة حرجة جداً إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.