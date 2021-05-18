إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مواقع بالقدس

وطن: - أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في عدة مواقع بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات تجددت اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدات أبو ديس وعناتا والرام والسواحرة، والتي أطلق خلالها الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغازية، وسط ملاحقة الفتية والشبان.

وتشهد محافظة القدس حالة من الإضراب العام، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم.