هيئة شؤون الأسرى: وصل عدد حالات الاعتقال إلى 1700 حالة في أنحاء فلسطين كافة

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن "عدد حالات الاعتقال في أنحاء فلسطين كافة، وصلت إلى أكثر من 1700 بينهم نساء وأطفال وجرحى".

وأضافت أن الاعتقالات في القدس منذ بداية المواجهة في باب العامود، وتحديدًا بعد الـ13 من نيسان، وصلت عدد حالات الاعتقال لأكثر من 400 معتقل.

أما على صعيد، الأراضي المحتلة عام 1948، وصلت عدد حالات الاعتقال لأكثر من 850 حالة، وذلك منذ الـ9 من أيار.

وفي بقية مناطق الضفة، وصلت عدد حالات الاعتقال من نيسان الماضي قرابة 450.

ويذكر أن، منذ 12 أيار/ مايو تصاعدت عمليات الاعتقال في محافظات الضفة بما فيها القدس حيث سُجلت أكثر من 170 حالة اعتقال حتّى اليوم (18/5/2021).