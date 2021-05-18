إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيتا وحوارة

وطن: أصيب اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فوق جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

وقال أمين سر حركة فتح في بيتا منور بني شمسة إن مواجهات اندلعت بالقرب من جبل صبيح، وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وقرب حاجز حوارة جنوب نابلس، أكدت مصادر محلية اندلاع مواجهات وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وإصابة عدد من الشبان بالاختناق.

(وفا)